Саратовские журналисты пишут «Летопись истории страны»

Главной целью проекта является увековечение памяти выдающихся представителей саратовских СМИ.

Напомним, работу над проектом «Летописцы истории страны» с сентября 2017 года проводит на средства Президентского гранта региональное отделение Союза журналистов России . Уже известно, что «летописцами» в Саратове стали более 200 журналистов. Собрано более 5 000 материалов.

В СГАУ 30 марта рассказали не только о значимом проекте, но и обсудили роль журналистов в истории страны. В дискуссии приняли участие представители министерства информации и печати Саратовской области , депутаты Саратовской областной думы, а также члены правления, журналисты региональных и муниципальных СМИ.

«Летопись» объединила разные поколения саратовских журналистов, — сообщила собравшимся председатель регионального СЖР и руководитель проекта Лидия Златогорская. Как итог — сплочение в журналистских рядах, которые в этом году уже пополнились новыми кадрами. В СЖР области вступили более 30 человек. Работа над проектом будет продолжена в том числе и с их участием.