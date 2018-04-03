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Саратовские журналисты пишут «Летопись истории страны»
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Саратовские журналисты пишут «Летопись истории страны» 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Главной целью проекта является увековечение памяти выдающихся представителей саратовских СМИ.
Напомним, работу над проектом «Летописцы истории страны» с сентября 2017 года проводит на средства Президентского гранта региональное отделение Союза журналистов России. Уже известно, что «летописцами» в Саратове стали более 200 журналистов. Собрано более 5 000 материалов.
В СГАУ 30 марта рассказали не только о значимом проекте, но и обсудили роль журналистов в истории страны. В дискуссии приняли участие представители министерства информации и печати Саратовской области, депутаты Саратовской областной думы, а также члены правления, журналисты региональных и муниципальных СМИ.
«Летопись» объединила разные поколения саратовских журналистов, — сообщила собравшимся председатель регионального СЖР и руководитель проекта Лидия Златогорская. Как итог — сплочение в журналистских рядах, которые в этом году уже пополнились новыми кадрами. В СЖР области вступили более 30 человек. Работа над проектом будет продолжена в том числе и с их участием.
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