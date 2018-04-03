Создавая волшебство

«Здравствуй, дорогой Ингвар» — с этих строк в детстве начиналась каждая моя весна. Чуть слышался звон ручейков, и я бежала писать письмо, из которого папа потом складывал кораблик.

«А он доплывет?» — теребила я отца за рукав, и он уверенно кивал — не сомневайся, мол. По ручейку в Каму, оттуда в Волгу, а там и до Балтийского моря недалеко — вот такой длинный путь преодолевали мои послания, прежде чем из Поволжья попасть в Стокгольм к моему другу. Переписывались мы с Ингваром только весной — в другое время года наша «морская» почта не работала. Он отвечал мне почерком, подозрительно похожим на папин, и почему-то на русском, но тогда меня это не смущало. Я писала ему о том, как птицы прилетают с Юга, что одноклассник вечно прячет мой портфель, а на днях я пришла в школу в новом сарафане, и кто-то оставил мне на парте шоколадку. Он рассказывал мне удивительные истории про цветные крыши и его встречу с Карлсоном («…он ниже, чем я представлял, и съел все плюшки в моем доме»).

На этой неделе снег, наконец-то, начал таять. Если верить синоптикам, уже в середине апреля солнце зальет столицу и зазвенят ручейки. Вырываю лист из блокнота и, чуть улыбнувшись, вывожу: «Ну, здравствуй, милый Ингвар. Сколько лет прошло с тех пор, как я последний раз тебе писала…» В этот момент начинается она — та самая весна из моего детства, что пахла домашними плюшками и пестрела цветными крышами.