Арбитраж удовлетворил требование акционеров совхоза Грудинина о проверке его счетов

В ходе судебного заседания было заявлено ходатайство истцов об истребовании материалов проверки ФНС в отношении зарубежных счетов и незадекларированных доходов Павла Грудинина. По результатам рассмотрения ходатайство истцов об истребовании документов удовлетворено.

Также в подмосковном Арбитраже состоялось предварительное судебное заседание по делу о недействительности сделки Совхоза и ЗАО «Каширский молл», сообщает телеканал «З60». Совхоз внес в уставной капитал «Каширского молла» два земельных участка.

Истцы обращались в налоговую с просьбой предоставить данные о проводимых ФНС проверках в отношении Грудинина по выявленным в ходе предвыборной кампании фактам о его незакрытых счетах. Ранее налоговая служба отказалась предоставить данную информацию акционерам как частным лицам.

Грудинин является третьим лицом в этом судебном иске, потому что он, как директор совхоза, передал земельные участки в пользу «Каширского молла». Для полноты исследования в этом деле требуются материалы о проверке счетов Грудинина.

Суд удовлетворил ходатайство на предварительном заседании, будет направлен запрос в налоговую об истребовании этих документов. Дело подготовили к рассмотрению в основном судебном заседании. Оно состоится 24 апреля в 14.00.