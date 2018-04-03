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Арбитраж удовлетворил требование акционеров совхоза Грудинина о проверке его счетов
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Арбитраж удовлетворил требование акционеров совхоза Грудинина о проверке его счетов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина», которые требовали обязать Федеральную налоговую службу (ФНС) предоставить материалы проверки иностранных счетов и незадекларированных доходов директора предприятия Павла Грудинина.
В ходе судебного заседания было заявлено ходатайство истцов об истребовании материалов проверки ФНС в отношении зарубежных счетов и незадекларированных доходов Павла Грудинина. По результатам рассмотрения ходатайство истцов об истребовании документов удовлетворено.
Также в подмосковном Арбитраже состоялось предварительное судебное заседание по делу о недействительности сделки Совхоза и ЗАО «Каширский молл», сообщает телеканал «З60». Совхоз внес в уставной капитал «Каширского молла» два земельных участка.
Истцы обращались в налоговую с просьбой предоставить данные о проводимых ФНС проверках в отношении Грудинина по выявленным в ходе предвыборной кампании фактам о его незакрытых счетах. Ранее налоговая служба отказалась предоставить данную информацию акционерам как частным лицам.
Грудинин является третьим лицом в этом судебном иске, потому что он, как директор совхоза, передал земельные участки в пользу «Каширского молла». Для полноты исследования в этом деле требуются материалы о проверке счетов Грудинина.
Суд удовлетворил ходатайство на предварительном заседании, будет направлен запрос в налоговую об истребовании этих документов. Дело подготовили к рассмотрению в основном судебном заседании. Оно состоится 24 апреля в 14.00.
В марте член ЦИК Александр Кинев со ссылкой на швейцарскую налоговую службу заявлял, что кандидат в президенты Павел Грудинин имеет незакрытые иностранные счета, в том числе обезличенные металлические, на которых находится золото. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что Грудинин с его счетами за границей является угрозой для безопасности России.
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