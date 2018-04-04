Учителей интерната под Челябинском, где насиловали воспитанников, изолировали от детей

Таким образом члены ОП изолировали работников заведения от детей, которые в нем содержатся, на время следствия. Ситуацию прокомментировала региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина

По ее словам, после того как было возбуждено уголовное дело, педагоги были отправлены в отпуск. Поскольку следствие на данный момент не предъявило им каких-либо

обвинений, у администрации интерната нет причин увольнять их.

Мы посчитали, что до выяснения всех обстоятельств педагоги не должны контактировать с детьми. В связи с этим региональный Минсоцотношений принял решение занять их на период следствия другой работой. Сейчас они не работают воспитателями в этом интернате

— Ирина Буторина.

Согласно материалам следствия, эксперты называют халатность должностных лиц Центрального управления соцзащиты населения одной из главных причин случившегося. Мужчина, совершавший преступные действия, беспрепятственно проник в здание интерната и имел возможность общаться с воспитанниками без предварительного разрешения.

После проверки установленных в заведении правил, четверых представителей управления социальной защиты привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того был уволен директор

школы-интерната. По возбужденному уголовному делу в соответствии с пунктом УК о халатности, на данный момент не установлен круг виновных лиц.

Сведения о сексуальном насилии в стенах

школы-интерната

привлекли внимание общества в конце января текущего года. Опекуны пострадавших детей заявили о мужчине, который проникал в здание интерната и производил действия сексуального характера над детьми, в том числе над теми, кто не достиг

14-летнего

возраста.