Учителей интерната под Челябинском, где насиловали воспитанников, изолировали от детей 

Следуя просьбе представителей Общественной палаты РФ, власти Челябинской области временно отстранили от работы педагогов интерната, воспитанники которого пострадали от сексуального насилия, сообщил «Интерфакс».
Таким образом члены ОП изолировали работников заведения от детей, которые в нем содержатся, на время следствия. Ситуацию прокомментировала региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина.
По ее словам, после того как было возбуждено уголовное дело, педагоги были отправлены в отпуск. Поскольку следствие на данный момент не предъявило им каких-либо
обвинений, у администрации интерната нет причин увольнять их.
Мы посчитали, что до выяснения всех обстоятельств педагоги не должны контактировать с детьми. В связи с этим региональный Минсоцотношений принял решение занять их на период следствия другой работой. Сейчас они не работают воспитателями в этом интернате
— Ирина Буторина.
Согласно материалам следствия, эксперты называют халатность должностных лиц Центрального управления соцзащиты населения одной из главных причин случившегося. Мужчина, совершавший преступные действия, беспрепятственно проник в здание интерната и имел возможность общаться с воспитанниками без предварительного разрешения.
После проверки установленных в заведении правил, четверых представителей управления социальной защиты привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того был уволен директор
школы-интерната. По возбужденному уголовному делу в соответствии с пунктом УК о халатности, на данный момент не установлен круг виновных лиц.
Сведения о сексуальном насилии в стенах
школы-интерната
привлекли внимание общества в конце января текущего года. Опекуны пострадавших детей заявили о мужчине, который проникал в здание интерната и производил действия сексуального характера над детьми, в том числе над теми, кто не достиг
14-летнего
возраста.