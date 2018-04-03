Прокуратура: чиновники «помогали» насиловать детей в интернате под Челябинском

Прокуратура назвала причину ЧП в Челябинской школе-интернате, где насиловали детей. Трагедия стала возможна благодаря халатности чиновников из городского управления социальной защиты населения, сообщает пресс-служба управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе.

«Серега», который сейчас проходит обвиняемым по делу, получил доступ в детдом благодаря безосновательно выданному документу. Мужчине разрешили посещать учреждение и общаться с воспитанниками, не поинтересовавшись целями его визитов и не проведя обязательные психологические консультации.

СК возбудил дело о халатности, сейчас по нему проводится расследование.

Прокуратура нашла множество нарушений и в работе администрации детдома.

Так, забор вокруг учреждения был частично сломан. Это позволяло посторонним проникать на территорию интерната, а самим воспитанникам — беспрепятственно покидать здание школы. Такая ситуация, по мнению правоохранителей, способствовало совершению преступлений в отношении детей.

Прокуратура внесла главе органа местного самоуправления представление об устранении нарушений закона.

В итоге четыре чиновника были наказаны, среди них — руководители управления социальной защиты населения, отдела опеки и попечительства муниципального района. Трудовые отношения с директором школы-интерната прекращены.

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