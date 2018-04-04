Эксперты возмутились результатами проверок после скандала в школе‐интернате под Челябинском

Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Ирина Буторина отчиталась о проверке 30 из 70 интернатов области, которая была вызвана скандалом в школе‐интернате в Челябинской области. Результаты этой проверки возмутили экспертов. Об этом сообщило РИА ФАН.

Магнитогорска, Троицка, По данным издания, проверка длилась шесть дней и проходила в детских учреждениях Челябинска Копейска , а также Нагайбакского, Кусинского, Еманжелинского, Увельского и Октябрьского районов. По словам Буториной, «в ходе проверок не было выявлено фактов массовых, а также грубых нарушений прав детей в учреждениях».

Получается, за неполную неделю проверяющие объехали 30 учреждений и осматривали по пять интернатов в день. Это что за оптимизация защиты детских прав? С учетом больших расстояний между населенными пунктами Челябинской области, вероятно, эти сотрудники изобрели гиперзвуковое средство передвижения, достойное Нобелевский премии по физике. И проверки, судя по скорости, проходили шапочно. Это какой-то цинизм — при громких педофильских скандалах проверять бухгалтерию

— директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Валерий Солянин.

По мнению лидера движения «Сдай педофила» Анны Левченко , в случае с Лазурненским интернатом необходимо было сразу же вывозить всех детей в санатории и там работать с ними. Она добавила, что в целях профилактики специалисты должны постоянно посещать интернаты и проводить психологические тесты, не ставя в известность дирекцию, чтобы случаи педофилии не смогли скрыть.

Стало известно, что те самые воспитатели, муж и жена, которых дети обвиняли в организации оргий, продолжают работать, они не проходили даже полиграф. Вообще, не ясно, допрашивали ли их следственные органы? Детектор лжи пока проходили только четверо воспитателей Лазурненского интерната, насколько известно. Видимо, они его прошли успешно, и снова приступили к работе с теми же детьми, в том же интернате. Уверена, что если бы подобные комиссии также зашли в Лазурненский интернат девять месяцев назад, их бы там тоже все устроило

Согласно релизу, размещенному на сайте Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой , «в Лазурненском интернате выявлены многочисленные нарушения, которые вполне могли привести к чудовищным преступлениям». Также сообщается, что во многих личных делах работников Лазурненской школы нет справок об отсутствии судимостей, которые должны быть обязательными в данной сфере. Кроме того, с воспитанниками

школы-интерната

работают специалисты, не соответствующие установленным условиям.