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В эту субботу старшеклассникам предлагают похимичить в КГУ
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В эту субботу старшеклассникам предлагают похимичить в КГУ 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
7 апреля костромских старшеклассников ждут в КГУ на университетскую субботу «Похимичим?!», которая, как уже понятно из названия, будет посвящена химии, сообщает пресс-центр КГУ.
Встреча пройдет в институте физико-математических и естественных наук в корпусе «Е» на улице Малышковской и начнется в 15:00.
«Похимичим?!» — это интерактивное шоу. абитуриентам покажут занимательные опыты и дадут возможность самим провести эксперимент. Кроме того, в 16:00 начнется мастер-класс по подготовке к ЕГЭ по химии на тему «Решение задач с использованием понятия „массовая доля вещества в растворе“.
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