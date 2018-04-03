В эту субботу старшеклассникам предлагают похимичить в КГУ

7 апреля костромских старшеклассников ждут в КГУ на университетскую субботу «Похимичим?!», которая, как уже понятно из названия, будет посвящена химии, сообщает пресс-центр КГУ.

Встреча пройдет в институте физико-математических и естественных наук в корпусе «Е» на улице Малышковской и начнется в 15:00.

«Похимичим?!» — это интерактивное шоу. абитуриентам покажут занимательные опыты и дадут возможность самим провести эксперимент. Кроме того, в 16:00 начнется мастер-класс по подготовке к ЕГЭ по химии на тему «Решение задач с использованием понятия „массовая доля вещества в растворе“.