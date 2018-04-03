МИД: специалистов по дискредитации выборов Президента РФ готовили в ЕС и НАТО

Андрей Нестеренко. Специалистов по дискредитации выборов Президента России готовили в «летних школах» в Евросоюзе и странах — участницах НАТО . Об этом заявил посол по особым поручениям МИД

«Известны случаи, когда зарубежные НКО на северных территориях науськивали коренные народы Севера на компании, работающие на этих территориях. При этом подпитка такой работы осуществлялась через подготовку молодых лидеров, блогеров в «летних школах» ЕС и НАТО», — сказал Нестеренко.

По его словам, Запад делал упор не на дискредитации отдельных кандидатов в президенты, а на дискредитации избирательного процесса.