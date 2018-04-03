МИД: специалистов по дискредитации выборов Президента РФ готовили в ЕС и НАТО 

Специалистов по дискредитации выборов Президента России готовили в «летних школах» в Евросоюзе и странах — участницах НАТО. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Нестеренко.
«Известны случаи, когда зарубежные НКО на северных территориях науськивали коренные народы Севера на компании, работающие на этих территориях. При этом подпитка такой работы осуществлялась через подготовку молодых лидеров, блогеров в «летних школах» ЕС и НАТО», — сказал Нестеренко.
По его словам, Запад делал упор не на дискредитации отдельных кандидатов в президенты, а на дискредитации избирательного процесса.
Так, в последние месяцы перед выборами участились поездки дипломатов из США на Урал и в Сибирь. По словам Нестеренко, при их непосредственной поддержке проводилась работа по замеру общественного мнения и подогреванию сепаратистских устремлений.