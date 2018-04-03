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Россельхознадзор ввел усиленный контроль за поставками продукции с трех белорусских предприятий
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Россельхознадзор ввел усиленный контроль за поставками продукции с трех белорусских предприятий 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
«Россельхознадзор констатирует продолжающиеся случаи выявления поступлений в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ. В этой связи службой принято решение ввести усиленный лабораторный контроль в отношении продукции следующих предприятий: филиал «Коопзаготпромторг Поставского РАЙПО» — выявление бактерий группы Listeria monocytogenes в говядине замороженной; ОАО «Милкавита» Полесский производственный участок — выявление натамицина в сыре; СООО «Мясопродукт» — выявление бактерий группы Listeria monocytogenes в говядине замороженной», — рассказали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в случае повторных выявлений нарушений в продукции указанных предприятий, Россельхознадзор не исключает вероятности введения временных ограничений на поставки продукции этих компаний на территорию России.
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