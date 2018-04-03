Хантымансийцы положительно оценивают межконфессиональные отношения в городе

Результаты социологических исследований показали, что большинство жителей города — 77,3% оценивают ситуацию в сфере межконфессиональных отношений как положительную. Около 90% горожан на протяжении последнего года не испытывали на себе нарушения прав или ограничения возможностей по признаку национальности.

Такие показатели отражают высокий уровень толерантности к людям других национальностей и конфессий, проживающих на территории города.

Максим Ряшин. «Это говорит не только об умении представителей различных наций находить взаимопонимание, но и об объединении, консолидации городского сообщества в решении общих задач, — поделился своим мнением Глава Ханты-Мансийска

Также глава города считает, что нет никаких предпосылок для возникновения конфликтов, ухудшения ситуации в этноконфессиональной сфере в городе.

Для получения такого позитивного показателя, в 2017 году в рамках плана мероприятий по профилактике экстремизма в окружной столице провели около 60 мероприятий, в которых приняли участие более 22 тысяч человек.

В общеобразовательных организациях города создают программы и методики, такие как: «Радуга толерантности», «Гражданин 21 века», «Единение». Помимо этого, проводят и организуют курсы для молодого поколения и подростков, которые учат толерантности, помогают формировать навыки бесконфликтного общения и мирное поведение.

Также в окружной столице проводят различные культурные мероприятия, направленные на профилактику экстремизма: фестивали, конкурсы, выставки, викторины, кинопоказы и встречи с представителями национальных объединений и религиозных конфессий.

Большой вклад в сохранение межнациональной стабильности в городе вносят национально-культурные объединения и общественные организации. Они реализуют в Ханты-Мансийске социально-значимые общественные проекты. Примером такого проекта может послужить «Культурно-образовательный и интеграционный центр „Школа мигрантов“, — сообщает с официальный информационный портал органов самоуправления Ханты-Мансийска.