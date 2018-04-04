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В прошлом году в Печатниках заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров
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В прошлом году в Печатниках заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
В прошлом году в Печатниках заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, а также бортовой камень на нескольких объектах дорожного хозяйства. Такую информацию на прошедшей встрече префекта ЮВАО с населением озвучил глава управы района Печатники Сергей Григорьев.
— Работы прошли по ул. Гурьянова, ул. Кухмистерова, ул. Угрешской, 3-й Угрешский проезд, ул. Южнопортовой, в Проектируемом проезде №3502, Проектируемом проезде №3723 от ул. Шоссейной, вл.4 до Метродепо, — сказал Григорьев.
Григорьев уточнил, что на объектах, по которым есть нарекания со стороны жителей, пройдут дополнительные работы. (то)
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