Совсем не революционный покой 

Здесь изящные шпильки итальянских ботильонов спокойно соседствуют с рабочими сапогами, покрытыми слоем цементной пыли, а розовые подростковые мечтания мирно уживаются с самым мрачным жизненным опытом.
Станция «Площадь революции» — место, где на одном клочке пространства представлено всё многообразие города, на изучение жизни которого не хватит и десятилетия. На ней ежедневно пересекаются мысли, слова и судьбы тысяч ищущих, нашедших, а также тех, кто еще не задумался о своем предназначении в Москве. Раз в полторы минуты открываются двери вагонов, и волны людской толпы накатывают и уходят с гранитной платформы. Голоса наполняют своды, ударяются о люстры-тарелки и звенят о бронзовые скульптуры. Затем прерываются шумом поезда, приносящего с собой тоннельный ветер, и затихают, чтобы снова рассыпаться-раззвенеться на другой станции. Часть живого потока уходит под землю — исчезая в переходе на «Театральную». Остальные равномерно распределяются по эскалаторам и заполняют пространство под арками станции. То и дело выныривает из цветной ряби вязаных шапок на перроне то павловопосадский цветастый платок, то казахская тюбетейка, расшитая переливающейся серебряной нитью. Плавно перетекая с полусонной утренней платформы в поезд метро, норковые меха, цветные клетчатые матрацы китайских пуховиков и теплые шерстяные палантины москвичей укрывают коричневые вагонные сиденья, чтобы их обладатели могли в комфорте досмотреть теплые прерванные сны, подготовиться к важным встречам и спокойно «прогнать» в голове предстоящие выступления. Не отдавая себе отчета, люди воспринимают метро как привычную, нестрессовую обстановку, которой доверяют не только свои маршрут и безопасность, но и настоящее с будущим. Частенько, отъезжая от платформы мы мысленно завершаем домашние дела, а выходим из вагона уже с обдуманными взвешенными решениями, которые иногда определяют не только наш день, но и дальнейшую жизнь.