Подмосковье вошло в топ‐5 рейтинга по капитальному ремонту многоквартирных домов 

Общероссийский народный фронт опубликовал рейтинг за 2017 год по капитальному ремонту многоквартирных домов. За год Московская область поднялась с 37 на 5 место, об этом сообщил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.
Рейтинг сформирован на основании четырех основных показателей:
уровень реализации
30-летних
программ;
эффективность использования средств за 2017 год;
собираемость взносов за 2017 год;
выполнение планов работ за 2017 год.
Причем по показателю эффективности расходования средств московский регион занимает втрое место по стране, а по собираемости взносов — третье.