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Подмосковье вошло в топ‐5 рейтинга по капитальному ремонту многоквартирных домов
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Подмосковье вошло в топ‐5 рейтинга по капитальному ремонту многоквартирных домов 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Общероссийский народный фронт опубликовал рейтинг за 2017 год по капитальному ремонту многоквартирных домов. За год Московская область поднялась с 37 на 5 место, об этом сообщил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.
Рейтинг сформирован на основании четырех основных показателей:
уровень реализации
30-летних
программ;
эффективность использования средств за 2017 год;
собираемость взносов за 2017 год;
выполнение планов работ за 2017 год.
Причем по показателю эффективности расходования средств московский регион занимает втрое место по стране, а по собираемости взносов — третье.
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