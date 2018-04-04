В Волгограде до конца месяца перекрыли улицу Советскую

В Центральном районе Волгограда сегодня, 3 апреля, неожиданно для многих волгоградских водителей перекрытой оказалась улица Советская. Напротив ВолгГТУ бригада рабочих снова раскопала асфальт.

— Кроме того, что в эти дни продолжаются работы на улице Советской в районе Волгоградской городской думы, новые ограждения выросли и возле политеха, — сообщили V1.ru волгоградцы. — Рабочие раскопали посередине огромную яму. Похоже, что это надолго.

Советская перекрыта в обоих направлениях

V1.ru выяснил, кому в очередной раз понадобилось копать многострадальную улицу Советскую. Оказалось, что здесь стартовал ремонт на канализационных сетях.

— На улице Советской в Центральном районе стартовал плановый ремонт на канализационном коллекторе, — сообщили V1.ru в компании «Концессии водоснабжения». — Это следующий этап после ремонта на улице Пражской. Окончание работ намечено на конец апреля.

Несмотря на официальные сроки, в случае, если все будет проходить без сбоев, коммунальщики надеются закончить с ремонтом значительно раньше.

— На Пражской у нас стояли сроки до 10 апреля, но, как известно, работы были проведены значительно быстрее, — добавляют в «Концессиях».