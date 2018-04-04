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В Волгограде до конца месяца перекрыли улицу Советскую
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В Волгограде до конца месяца перекрыли улицу Советскую 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда сегодня, 3 апреля, неожиданно для многих волгоградских водителей перекрытой оказалась улица Советская. Напротив ВолгГТУ бригада рабочих снова раскопала асфальт.
— Кроме того, что в эти дни продолжаются работы на улице Советской в районе Волгоградской городской думы, новые ограждения выросли и возле политеха, — сообщили V1.ru волгоградцы. — Рабочие раскопали посередине огромную яму. Похоже, что это надолго.
Советская перекрыта в обоих направлениях
V1.ru выяснил, кому в очередной раз понадобилось копать многострадальную улицу Советскую. Оказалось, что здесь стартовал ремонт на канализационных сетях.
— На улице Советской в Центральном районе стартовал плановый ремонт на канализационном коллекторе, — сообщили V1.ru в компании «Концессии водоснабжения». — Это следующий этап после ремонта на улице Пражской. Окончание работ намечено на конец апреля.
Несмотря на официальные сроки, в случае, если все будет проходить без сбоев, коммунальщики надеются закончить с ремонтом значительно раньше.
— На Пражской у нас стояли сроки до 10 апреля, но, как известно, работы были проведены значительно быстрее, — добавляют в «Концессиях».
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