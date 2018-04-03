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В центре Волгограда дорожники перекрыли улицу Пражскую
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В центре Волгограда дорожники перекрыли улицу Пражскую 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Еще одна улица перекрыта для движения автомобилей в центре Волгограда. Вслед за улицей Советской, которую сегодня раскопали поперёк водопроводчики «Концессий водоснабжения», дорожники вскрыли бывшие когда-то асфальтом ямы на улице Пражской.
По словам автомобилистов, до сегодняшнего дня улица Пражская уверенно лидировала по числу повреждений асфальта среди улиц Центрального района Волгограда. Сегодня с полудня, к работам по уничтожению верхнего слоя дорожной одежды между улицей Советской и проспектом Ленина приступила тяжелая техника. Автолюбители пока могут продолжать испытывать прочность подвески на оставшемся участке — между проспектом Ленина и Коммунистической.
— На улице Пражской начались работы по обновлению дорожного полотна. В рамках первого этапа рабочие демонтируют старый бордюрный камень и фрезеруют старое изношенное полотно, — сообщили V1.ru в пресс-службе администрации Волгограда.
В пресс-службе мэрии также сообщили, что улица Пражская в этом году попала в список объектов улично-дорожной сети, подвергающихся комплексному восстановлению в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» с реконструкцией земляного основания, укладкой двух слоев дорожной одежды с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона. Обещают, что на Пражской полностью заменят дорожное полотно, выравнят бордюрный камень и выполнят другие работы на общей площади более чем 4585 кв. м. Срок завершения работ на улице не сообщается.
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