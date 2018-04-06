Какие улицы будут перекрыты в Волгограде на Пасху?

Ограничения движения авто будут действовать в разное время.

Волгограде 8 апреля 2018 года с 07:00 до 19:00 перекроют площадь Павших борцов в границах между улицами Гоголя и Володарского, а с 16:30 до 19:00 — улицу Мира в границах от улицы Володарского до улицы Гоголя на время прохождения Крестного хода. Кстати, подробнее о последнем можно узнать здесь. Объехать перекрытые участки дорог можно будет по ул. Коммунистической, Краснознаменской, Комсомольской, Гоголя, Володарского, пр. Ленина.

С 06:00 до 17:00 будет действовать ограничение движение транспорта по следующим дорогам:

ул. им. Землячки в границах от пр. Жукова до Института гигиены в районе расположения кладбища Дзержинского района (с перекрытием улиц Батумской, Южно-Украинской, съезда с III Продольной магистрали). Объехать можно будет по ул. Ангарской, Хорошева, пр. Жукова;ул. им. К. Либкнехта в границах от пр. Жукова до Дмитровского кладбища (с перекрытием ул. Рионской, Истринской, Ингульской). Объехать можно будет по ул. Хорошева;Третьей продольной в границах от ул. Лесогорской до путепровода №6 по ул. Ангарской;ул. Абганеровской, пер. Советскому, ул. Лавровой, ул. Майской, пер. Майскому, ул. Красных партизан, ул. Клязьминской. Объехать можно будет по ул. Майской, Строительной.проезду от дома №73 по ул. Плеханова до дома №93 по ул. Новопортной;ул. Кузнецкой в границах от ул. Елецкой до ул. Новоузенской. Объезд по ул. Буханцева, Воркутинской, Кронштадской, Кузнецкой, Елецкой;ул. Липецкой в границах от проезда, соединяющего улицу Кузнецкую и Елецкую до улицы Буханцева. Объезд по ул. Буханцева, Воркутинской, Кронштадской, Кузнецкой, Елецкой.