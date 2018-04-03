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Власти Петербурга присвоили названия 18 безымянным улицам и скверу
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Власти Петербурга присвоили названия 18 безымянным улицам и скверу 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Сквер имени балетмейстера Мариуса Петипа, а также улицы Вдохновения, Грез, Счастливая, Изящная и Любимая появились в Санкт-Петербурге. Постановления о присвоении названий безымянным улицам и скверу за подписью губернатора города Георгия Полтавченко опубликовал во вторник сайт Смольного
"С учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимической комиссии) от 24 ноября 2017 года присвоить безымянному скверу у дома № 29 по ул. Декабристов в Адмиралтейском районе наименование сквер Мариуса Петипа", — говорится в документе. В марте этого года, когда отмечалось 200-летие со дня рождения Петипа, на фасаде Академии русского балета имени А. Вагановой открыли мемориальную доску в честь балетмейстера.
Кроме того, названия получили 18 улиц в Пушкинском районе недалеко от Волхонского шоссе. Среди них: Белокаменная и параллельная ей Лунная Дорожка, Радужная, Рябиновая, Солнечная, Любимая, Добрососедская, Изумрудная, Изящная и улицы Вдохновения и Грез. Безымянная улица между улицами Грез и Вдохновения получила название Счастливая. Официально на карте Петербурга также появились четыре новых моста — Бетанкура, Ледовый, Оборонный и Яхтенный.
Согласно опубликованному в конце 2017 года исследованию сервиса «Яндекс. Карты» в Петербурге насчитывалось 2081 улица и 1888 названий, а почти 200 оказались безымянными. По этим данным, в честь известных людей названы 6,7% улиц, около 5% имеют отношения к российским и зарубежным городам, 4,5% связаны с природой, 2,5% — с геометрией, а почти 4% связаны с Советским Союзом.
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