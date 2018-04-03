В Петербурге появились улицы Счастливая, Изящная, Любимая

Сквер имени балетмейстера Мариуса Петипа, а также улицы Вдохновения, Грез, Счастливая, Изящная и Любимая появились в Санкт-Петербурге . Губернатор города Георгий Полтавченко подписал постановления о присвоении названий безымянным улицам и скверу, передает ТАСС

«С учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимической комиссии) от 24 ноября 2017 года присвоить безымянному скверу у дома №29 по ул. Декабристов в Адмиралтейском районе наименование сквер Мариуса Петипа», — говорится в документе. В марте этого года, когда отмечалось 200-летие со дня рождения Петипа, ему также была открыта мемориальная доска на фасаде Академии русского балета имени Вагановой.

Кроме того, названия получили 18 улиц в Пушкинском районе недалеко от Волхонского шоссе. Среди них: Белокаменная и параллельная ей Лунная Дорожка, Радужная, Рябиновая, Солнечная, Любимая, Добрососедская, Изумрудная, Изящная и улицы Вдохновения и Грез. Примечательно, что безымянная улица между улицами Грез и Вдохновения получила название Счастливая. Официально на карте Петербурга также появились четыре новых моста — Бетанкура, Ледовый, Оборонный и Яхтенный.