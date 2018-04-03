«Воронежсельмаш» поставит семенную линию в Мордовию

Завод «Воронежсельмаш» поставит в Мордовию семенную линию, предназначенную для комплексной подготовки высококачественного семенного материала и рассчитанной на обработку 10 тонн семян в час.

Планы по строительству в стране селекционно-семеновоческих центров были озвучены министром сельского хозяйства Ткачевым еще в 2014 году. Обладая необходимыми технологическими возможностями, завод «Воронежсельмаш» приступил к разработке и изготовлению таких линий.

Сегодня предприятие предлагает аграриям проекты семенных заводов мощностью 5,0, 10,0 и 20,0 тыс. тонн. Предусмотрен полный спектр операций, необходимых для подготовки семянного фонда: очистка, сушка, хранение, дражирование, протравливание, инкрустирование и др. Стандартная комплектация линии, производимой воронежским заводом, способна обеспечить подготовку любого семенного материала: зерновых, бобовых, масличных культур, а при необходимости и многолетних трав. Стоимость отечественного технологического оборудования значительно меньше стоимости оборудования ведущих европейских производителей.

Предлагаемые предприятием проекты семенных заводов, полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым в России к такому оборудованию, и, с учетом определенных Правительством РФ субсидий, окупятся в течение 1-2 лет с момента ввода их в эксплуатацию.

ООО «Воронежсельмаш» — ведущий отечественный производитель оборудования для послеуборочной обработки, сушки и хранения зерна. Доля предприятия в своем сегменте рынка в РФ — свыше 35%.