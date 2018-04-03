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«Воронежсельмаш» поставит семенную линию в Мордовию
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«Воронежсельмаш» поставит семенную линию в Мордовию 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
Завод «Воронежсельмаш» поставит в Мордовию семенную линию, предназначенную для комплексной подготовки высококачественного семенного материала и рассчитанной на обработку 10 тонн семян в час.
Планы по строительству в стране селекционно-семеновоческих центров были озвучены министром сельского хозяйства Ткачевым еще в 2014 году. Обладая необходимыми технологическими возможностями, завод «Воронежсельмаш» приступил к разработке и изготовлению таких линий.
Сегодня предприятие предлагает аграриям проекты семенных заводов мощностью 5,0, 10,0 и 20,0 тыс. тонн. Предусмотрен полный спектр операций, необходимых для подготовки семянного фонда: очистка, сушка, хранение, дражирование, протравливание, инкрустирование и др. Стандартная комплектация линии, производимой воронежским заводом, способна обеспечить подготовку любого семенного материала: зерновых, бобовых, масличных культур, а при необходимости и многолетних трав. Стоимость отечественного технологического оборудования значительно меньше стоимости оборудования ведущих европейских производителей.
Предлагаемые предприятием проекты семенных заводов, полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым в России к такому оборудованию, и, с учетом определенных Правительством РФ субсидий, окупятся в течение 1-2 лет с момента ввода их в эксплуатацию.
ООО «Воронежсельмаш» — ведущий отечественный производитель оборудования для послеуборочной обработки, сушки и хранения зерна. Доля предприятия в своем сегменте рынка в РФ — свыше 35%.
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