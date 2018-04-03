В СФ определили десять направлений вмешательства в российский суверенитет

По его словам, речь идет «о соцопросах, как граждане относятся к руководству страны, региона, проводимых за счет иностранного финансирования». «Такие факты есть, они зафиксированы», — подчеркнул сенатор.

Также, по его словам, это попытки навязать кандидатов в президенты РФ, в том числе тех, которые не могут быть зарегистрированы по действующему законодательству.

"Вещание на языках народов РФ на территорию нашей страны, содержащие открытую пропаганду с целью повлиять на участие граждан в выборах", — привел пример Климов. Он подчеркнул, что подобные факты отмечались даже в «день тишины» 17 марта.

Воспрепятствование для участия в голосовании российским гражданам на Украине также является влиянием на электоральный суверенитет России, подчеркнул законодатель. По его словам, речь идет о 72 тысячах граждан РФ.

К вмешательству извне на избирательные процессы России можно отнести и кибератаки на информационные ресурсы ЦИК , финансирование из-за рубежа активных участников избирательного процесса, необязательно кандидатов, добавил парламентарий.

Кроме того, он отметил распространение агитационных, пропагандистских материалов против ведущего кандидата на прошедших выборов в РФ. Кроме того отмечались недостоверные, негативные публикации в зарубежных СМИ и соцсетях с целью дискредитировать проводимую действующим главой государства политику, высказывалась поддержка возможным протестным акциям.

"Заявление о непризнании итогов выборов в двух российских субъектах РФ — в Крыму Севастополе — также является попыткой повлиять извне на избирательную кампанию", — подчеркнул Климов.