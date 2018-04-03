«Как будто переели морковки»: макияж Яны Рудковской сочли неудачным

Известный продюсер Яна Рудковская тепло поздравила с днем рождения Сергея Лазарева и опубликовала в своем Инстаграме их совместную фотографию. Однако внимание поклонников привлеки вовсе не сказанные слова, а макияж телеведущей, который многим показался не совсем удачным.

Яна Рудковская обладает отличным чувством стиля и регулярно удивляет поклонников новыми элегантными образами. Однако от ошибок никто не застрахован, и одна из последних фотографий телеведущей подверглась критике со стороны ее подписчиков. В своем микроблоге Яна написала поздравительный пост для своего друга и коллеги Сергея Лазарева, дополнив его их общим снимком. Она вспомнила начало карьеры певца и их первые пересечения в профессиональном плане, а также пожелала дальнейших успехов. Однако выбранный снимок, по мнению многих поклонников, представил Рудковскую не в лучшем виде.

Неудачное освещение исказило цвета и подчеркнуло недостатки макияжа телеведущей, вызвав у ее подписчиков множество вопросов. Некоторые отметили, что Яна чересчур увлеклась автогазаром и привела свою кожу к сильно неестественному тону. Другие же посчитали причиной неудачного преображения неправильно подобранный тональный крем и выразили надежду, что в будущем Рудковская пересмотрит свой выбор косметики или же сменит визажиста.

«Уф! Извините, вы очень красивая, но цвет лица у Вас прям оранжевый как будто переели морковки» «У Трампа тональник брали?» «Яна очень классная, но с автозагаром переборщили, простите…» «Лицо оранжевое, волосы желтые и еще плюс черный цвет, который не идет… Извините, но старит и выглядит не очень…»

Макияж Яны Рудковской и раньше признавали неудачным. На премии «Жара-2018» продюсер также разочаровала поклонников внешним видом, показав тем самым, что не выдерживает темп «с корабля на бал».