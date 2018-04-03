Глобалисты в панике: в США готовят «этническую чистку»

Оттуда же: «Даже при низких стандартах нынешней администрации сделать несущественной перепись, которую провозглашает обязательной конституция и которая служит фундаментом американской демократии, это серьезное нарушение доверия» (подразумевается доверие народа к власти. — Прим. ред.). Решение Трампа «вселит страх и недоверие в уязвимые общины сделает их еще более непредставленными, финансово изолированными и отстающими от общества». Это заявление лидера демократов в конгрессе Нэнси Пелоси.

А власти некоторых штатов — прежде всего самого демократического из них, Калифорнии, — собираются подавать по этому поводу в суд на Трампа.

Что происходит? Почему нельзя спросить человека, является ли он гражданином страны, в которой живет? Может ли такой вопрос считаться недопустимым, нарушающим доверие и так далее?

Очень даже может, потому что именно он лежит в основе чуть ли не всех потрясений внутренней жизни США . Да и не только их, но и всей группы государств, именуемых «Западом».

Деньги и избиратели

Что касается переписи населения, то она проводится в Америке в обязательном порядке раз в 10 лет. Следующая будет в 2020 году, о ней и речь. Заметим, что американцы обожают статистику. Хотите выяснить, сколько яблок съедает в год житель Нью-Йорка , — не исключено, что найдете такую цифру. И по части того, что такое население США, есть данные на каких угодно ресурсах. Возраст, расовый состав, и гражданство, и оценки численности нелегалов. Однако откуда эти цифры? Охватывающие всю территорию США данные вычисляются, в частности, министерством юстиции , которое проводит свои опросы и оценки ежегодно — прежде всего по части того, у кого какой статус. Подсчитать число выданных «зеленых карт» совсем нетрудно.

Но всеобщая перепись населения, проводимая отдельным ведомством, подчиненным министерству торговли, — это нечто иное. Переписываются люди, физически находящиеся на данной территории, независимо от статуса. Понятно, что нелегалы — они и есть нелегалы, но от числа задокументированных обитателей на данной территории зависит то, сколько там раздается денег — талонов на бесплатное питание, ассигнований на медицинскую помощь и прочее. А это, между прочим, 600 миллиардов долларов в год.

И есть кое-что еще. Здесь уже важно гражданство. Надо знать, сколько граждан США живет в каждом штате, — от этого зависит число депутатов, представляющих штат в нижней палате парламента. Официальный источник таких данных — это всеобщая перепись.

Так что чуть ли не каждый американец понимает, что стоит за невинным вопросом о гражданстве в этом опросе. Появляется реальная перспектива того, что демократов в конгрессе скоро будет меньше просто потому, что, допустим, обнаружится: в Калифорнии граждан США не так много, как раньше думали, и что это штат, хотя и самый большой в стране (37 миллионов человек официально), но там не так много избирателей, как казалось еще вчера.

Люди с иным образом мысли

Демократы сегодня и не скрывают, в чем их проблема, — что «в насаждаемой Трампом атмосфере недоверия к мигрантам» множество людей просто откажутся отвечать на тот самый вопрос или вообще уклонятся от переписи. И результат ее будет не в пользу демократов.

Помните, несколькими абзацами выше мы читали, что новый вопрос в переписи «вселит страх и недоверие в уязвимые общины» и сделает их еще более «отстающими от общества»? Из этой цитаты очевидно, что для демократов «общество» — это вообще все находящиеся на американской земле, по принципу «раз приехали — значит, уже общество». Это, кстати, то самое мировоззрение, которое их европейские единомышленники попытались (с известным результатом) навязать Европе, когда туда хлынула волна ближневосточных мигрантов.

А республиканцы и вообще избиратели Трампа так не мыслят. Они мыслят категориями национального государства, в то время как их противники — категориями глобального мира без границ. И в других странах Запада наблюдается то же разделение.

Кстати, происходящее — зеркальный ответ республиканцев на знаменитую инициативу демократов при Бараке Обаме дать в ускоренном порядке полноценное гражданство нескольким миллионам мигрантов. Было мгновенно подсчитано, что после этого, при американской непрямой системе выборов, республиканская партия больше никогда не придет к власти и стоящая за ней половина Америки не будет иметь значения. Это при том, что демократов их противники и раньше обзывали «мигрантской партией», особенно с учетом фактора активистов разных кампаний, которым быть гражданами необязательно.

Весь кризис США (а с ними и Запада в целом) начался с той самой точки — когда республиканцам отступать было уже некуда. Обама не смог осуществить свой замысел, политическая система страны стала ареной боев без правил. А внешняя политика превратилась к сегодняшнему дню в хаотичные и судорожные акции по принципу «не тронь раненого зверя».

Напомним: недавно самые заядлые из глобалистов признали, что глобализм провалился, сделать весь мир единым Западом не удалось и не удастся и вместо этого надо сначала привести в порядок собственные ряды в тех странах, в западности которых никто не сомневается. Склока в США насчет выяснения, кто там гражданин, а кто просто житель, показывает: приведение в порядок собственных рядов включает и разбирательство с вопросом «кого оставить в статусе американцев, а кто недостоин».

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