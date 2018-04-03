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Саратовцам бесплатно раздадут куличи
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Саратовцам бесплатно раздадут куличи 

Новости Саратова 42 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Депутат поможет в организации празднования главного христианского праздника в Заводском районе.
В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» прием граждан провел депутат Саратовской городской Думы Сергей Агапов.
К парламентарию обратились жители с просьбой помочь в решении вопросов ЖКХ. Кроме того, депутат пообещал помочь ветерану труда с получением путевки в санаторий.
Оказать посильную помощь в организации и проведении главного праздника христиан — Пасхи — к Агапову обратилась представительница Центра социального обслуживания в Заводском районе. Депутат пообещал помочь с организацией и приобрести куличи для социально незащищенных граждан своего округа, которым главный символ Воскресения Христова будет раздаваться бесплатно. Об этом сообщается на сайте городской думы Саратова.
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