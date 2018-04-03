Источник опроверг информацию о назначении Тулеева главой парламента Кузбасса

Экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев , который получил вакантный мандат народного депутата регионального совета, не собирается возглавлять парламент региона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

"Разговоров про это нет, данных таких нет. В облсовете было два вакантных мандата уже давно, Тулееву действительно вручили один из них", — рассказал источник.