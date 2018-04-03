В центре на Флотской прочитают лекцию о правильном питании

В среду, 11 апреля, в Культурном центре «Онежский» на Флотской улице пройдет лекция «Азбука здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Задумывались ли вы, какие из ваших ежедневных действий полезны, какие нейтральны, а какие приносят вред здоровью? Сколько можно выпивать кофе? Что можно есть на ночь? На лекции вы получите ответы на эти и многие другие вопросы», — говорится в материале пресс-службы.

Лекцию прочитает автор программ сохранения здоровья для школ и вузов Александр Пеньков.

Начало в 19.00, вход свободный. Напоминаем, Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, д. 25. (ео)