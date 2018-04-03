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В центре на Флотской прочитают лекцию о правильном питании
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В центре на Флотской прочитают лекцию о правильном питании 

Управа района Головинский города Москвы 41 минуту назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В среду, 11 апреля, в Культурном центре «Онежский» на Флотской улице пройдет лекция «Азбука здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«Задумывались ли вы, какие из ваших ежедневных действий полезны, какие нейтральны, а какие приносят вред здоровью? Сколько можно выпивать кофе? Что можно есть на ночь? На лекции вы получите ответы на эти и многие другие вопросы», — говорится в материале пресс-службы.
Лекцию прочитает автор программ сохранения здоровья для школ и вузов Александр Пеньков.
Начало в 19.00, вход свободный. Напоминаем, Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, д. 25. (ео)
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