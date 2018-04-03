Студенты института на Кронштадтском бульваре начали подготовку новой экскурсии по парку усадьбы «Михалково»

На минувшей неделе в Институте туризма и гостеприимства на Кронштадтском бульваре прошла встреча под названием «Новой экскурсии быть!». Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

«Студенты института начали проектирование новой пешеходной экскурсии по парку усадьбы «Михалково», которая является объектом культурного наследия федерального значения», — уточняется на сайте.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Гид-экскурсовод». Напомним, Институт туризма и гостеприимства находится по адресу Кронштадтский бульвар, 43А. (ео)