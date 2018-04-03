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Депутаты усилят контроль за собаководами Петербурга и Ленобласти
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Депутаты усилят контроль за собаководами Петербурга и Ленобласти 

Ivyborg.ru 45 минут назад
По статистике, в Северной столице сейчас содержится порядка 250 тыс. собак, хотя официально зарегистрировано только 160 тыс. Депутаты Заксобрания хотят поставить владельцев собак на особый контроль, чтобы сохранить чистоту города и снизить количество покусанных жителей.
Как 3 апреля сообщили на заседании профильной комиссии по экологической защите населения Петербурга, в ближайшее время будут серьёзно подняты вопросы развития сети площадок для выгула животных и создания инфраструктуры, обеспечивающей возможность уборки. Сейчас в городе действует 30 специализированных площадок для выгула животных, чего, как считают парламентарии, недостаточно.
С 2014 года запрещены прогулки с собаками в садах и парках города, с животными нельзя ходить в городские леса в период гнездования птиц. Однако эти положения зачастую игнорируются, поскольку наказания де-факто нет. В 2017 году составлено около 1,5 тысячи протоколов по фактам нарушения правил выгула животных.
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