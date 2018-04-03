Ещё
Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и другие звездные путешественники на церемонии GQ Travel Awards
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и другие звездные путешественники на церемонии GQ Travel Awards 

Passion.ru 47 минут назад
Фото: Passion.ru
В Москве прошла первая церемония награждения лауреатов премии GQ Travel Awards, обратившая на себя внимание звездных путешественников.
Супруги Мурад и Наталья Османн — создатели успешного проекта Follow Me Too — стали победителями в номинации «Лучшие travel-блогеры» и с удовольствием позировали на красной дорожке со своими статуэтками.
Имена других лауреатов премии — представителей мировых сетей отелей, авиакомпаний и всех тех, кто занят в travel-индустрии — узнали Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Филипп Киркоров, Маша Федорова и другие селебрити.
Фото: пресс-служба
Passion.ru: последние новости
«Яблоня от яблони»: Лолита Милявская показала редкое видео поющей дочери Платформа, мини и опасное декольте: Анастасия Волочкова позирует с мамой и дочкой в самолете «Лучший период в жизни»: Дмитрий Тарасов показал новые фото беременной супруги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам217
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом86
Тулеев получил новую должность412
Названа причина развития особо злостного рака
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение