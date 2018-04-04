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Клычков снова попал под критику «Клуба регионов»
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Клычков снова попал под критику «Клуба регионов» 

РИА 57 49 минут назад
Фото: РИА 57
Федеральная экспертная сеть накануне, 3 апреля, опубликовала мониторинг критических материалов, посвященных деятельности глав российских регионов в СМИ. В их число вошёл врио губернатора Орловской области.
Издание отмечает, что в Андрея Клычкова может возникнуть свой конфликт на экологической почве. Причиной тому, инцидент, произошедший 1 апреля, когда жители Орла в очередной раз почувствовали резкий неприятный запах с Орловского ветсанутильзавода.
— В феврале врио губернатора заявил, что завод предложат инвестору с целью модернизации оборудования. Предполагалось, что будет учтён экологический аспект, но конкретные сроки не были обозначены. Клычков ограничился формулировкой «весной», но до настоящего времени никаких соглашений нет, пишет «Клуб регионов», ссылаясь на информацию издания «Орелград». Кроме того Клычков попал в мартовский рейтинг «Губернаторов-мишеней».
Стоит отметить, что под критику «Клуба регионов» также попали Егор Борисов, Андрей Воробьёв, Борис Дубровский, Евгений Куйвашев, Дмитрий Овсянников, Виктор Зимин, Алексей Цыденов.
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