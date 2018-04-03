Ещё
Кузнецова сообщила о подготовке к исследованию деструктивного поведения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кузнецова сообщила о подготовке к исследованию деструктивного поведения 

РИА Новости 47 минут назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что после прошлогоднего инцидента в школе в подмосковной Ивантеевке готовится масштабное исследование по изучению деструктивного поведения.
Во вторник в Москве проходит заседание президиума координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ: «О комплексе мер, направленных на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях».
"В части и наших коллег, кто говорит сегодня о мониторинге ситуации в школах, хочу сказать, что после случая с Ивантеевкой мы связались с университетом в Петербурге… эту работу провели. Сейчас ведётся, готовится масштабное исследование по изучению деструктивного поведения. Были изучены и дела, … и проведено уже пилотное исследование — у нас будут эти данные, но это должно быть планово, это должно быть системно. Мы должны видеть эту динамику", — сказала Кузнецова в ходе заседания.
В подмосковной Ивантеевке 5 сентября 2017 года девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.
Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств», а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как «Покушение на убийство». Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.
Соседи «ивантеевского стрелка» рассказали РИА Новости, что тот всегда был спокойным, «никогда не проявлял агрессию» и «ничего необычного» за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщили, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.
РИА Новости: последние новости
Политолог: вместо доказательств по "делу Скрипаля" Лондон представил комикс Депутат: СР может вновь внести законопроект о прямых выборах мэров в России Пассажиры о забастовке во Франции: "можем потерпеть, но в небольших дозах"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам217
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом86
Тулеев получил новую должность412
Названа причина развития особо злостного рака
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение