Кузнецова сообщила о подготовке к исследованию деструктивного поведения

Во вторник в Москве проходит заседание президиума координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ : «О комплексе мер, направленных на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях».

"В части и наших коллег, кто говорит сегодня о мониторинге ситуации в школах, хочу сказать, что после случая с Ивантеевкой мы связались с университетом в Петербурге … эту работу провели. Сейчас ведётся, готовится масштабное исследование по изучению деструктивного поведения. Были изучены и дела, … и проведено уже пилотное исследование — у нас будут эти данные, но это должно быть планово, это должно быть системно. Мы должны видеть эту динамику", — сказала Кузнецова в ходе заседания.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября 2017 года девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств», а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как «Покушение на убийство». Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.

Соседи «ивантеевского стрелка» рассказали РИА Новости, что тот всегда был спокойным, «никогда не проявлял агрессию» и «ничего необычного» за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщили, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.