В Домодедове обсудили подготовку к ликвидации возможных последствий весеннего паводка

В подмосковном Домодедове прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщается на сайте администрации городского округа.

Первым на заседании КЧС рассмотрели вопрос о задачах органов управления, сил и средств звена МОСЧС городского округа по обеспечению пожарной безопасности на территории Домодедова. С докладом на эту тему выступили начальник управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации Виктор Хаецкий и исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности МЧС России по Домодедову Александр Худяков

«Помимо этого, в рамках заседания затрагивалась тема подготовки органов управления, сил и средств звена МОСЧС городского округа Домодедово к ликвидации возможных последствий весеннего половодья и паводков на территории горокруга», — говорится в сообщении.

По всем вопросам комиссия вынесла решения и дала соответствующие рекомендации.