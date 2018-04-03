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В Домодедове обсудили подготовку к ликвидации возможных последствий весеннего паводка
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В Домодедове обсудили подготовку к ликвидации возможных последствий весеннего паводка 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Домодедове прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщается на сайте администрации городского округа.
Первым на заседании КЧС рассмотрели вопрос о задачах органов управления, сил и средств звена МОСЧС городского округа по обеспечению пожарной безопасности на территории Домодедова. С докладом на эту тему выступили начальник управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации Виктор Хаецкий и исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности МЧС России по Домодедову Александр Худяков.
«Помимо этого, в рамках заседания затрагивалась тема подготовки органов управления, сил и средств звена МОСЧС городского округа Домодедово к ликвидации возможных последствий весеннего половодья и паводков на территории горокруга», — говорится в сообщении.
По всем вопросам комиссия вынесла решения и дала соответствующие рекомендации.
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