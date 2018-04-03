YouTube расширяет возможности TrueView

Повысить узнаваемость бренда и увеличить охват рынка? Традиционно рекламодатели использовали проверенный метод: брали самое популярно телешоу и размещали там свою рекламу, чтобы максимально охватить целевую аудиторию. Казалось бы, сейчас достичь результата легко как никогда. Однако объем потребляемого контента вырос настолько, что ценится не стандартный охват, а контакт с заинтересованной аудиторией.

YouTube приводит данные Ipsos, которые свидетельствуют: люди в 3 раза чаще обращают внимание на онлайн-видеорекламу, чем на рекламу по ТВ. Чтобы бренды могли воспользоваться всеми преимуществами видеохостинга, сервис запустил формат TrueView для охвата (TrueView for reach). Он совмещает эффективность видеорекламы, основанной на предпочтениях пользователя, с простотой закупок по модели CPM (оплата за тысячу показов).

Эффективность TrueView связана, в первую очередь, с вовлеченностью зрителя. Человек включает интересное ему видео, и он настроен на потребление визуальной и аудиоинформации. TrueView для охвата заточен под повышение осведомленности о бренде. Протестировав 84 кампании, YouTube зафиксировал увеличение запоминаемости рекламы в 9 случаях из 10.

Новый in-stream формат, как и его предшественник TrueView для действий, призван подстегнуть конкретные маркетинговые показатели. Среди опробовавших его — Samsung и Pepsi. Благодаря TrueView для охвата Samsung удалось увеличить охват на 50% и вдвое снизить стоимость CPM. В Pepsi заметили снижение CPM на 30% по сравнению с предыдущими кампаниями.

Напомним, TrueView In-Stream появляется в начале, середине или конце ролика. Пользователь может пропустить объявление через 5 секунд после начала. За показ объявлений нужно платить только в том случае, если видео воспроизводится в течение 30 секунд (или полностью, если оно короче) либо если пользователь взаимодействует с ним. TrueView для действий направлен на оптимизацию показов под выполнение высокоуровневых конверсионных действий на сайте (визит на сайт, скачивание брошюры, поиск бренда).