Журналистка Fox назвала плаксой подростка, пережившего стрельбу в школе

Ведущая американского телеканала Fox Лора Ингрэм назвала нытиком 17-летнего Дэвида Хогга, которому удалось уцелеть во время стрельбы в школе в Парклэнде, штат Флорида. Молодой человек в ответ призвал рекламодателей бойкотировать популярное консервативное СМИ. Многие компании разорвали контракты с Fox, сообщает Fortune.

Лора Ингрэм назвала пережившего бойню Хогга нытиком после того, как молодой человек пожаловался, что его отказались принимать в четыре калифорнийских вуза, несмотря на высокий средний бал по итогам окончания школы. Хогг подозревает, что отказы орган связаны с его гражданской активностью. Молодой человек участвует в движении #NeverAgain за ограничение свободной продажи оружия.

Кроме того, американец был одним из организаторов «Марша за наши жизни», который состоялся 24 марта в 800 городах мира. Фотографию Хогга вместе с пятью другими школьниками из Парклэнда поставил на обложку апрельского номера журнал Time

Журналистка Fox Лора Ингрэм написала у себя в «Твиттере», что Хоггу странно рассчитывать на поступление в Калифорнийский университет с таким баллом, как у него. При этом женщина занизила реальные оценки юноши.

Хогг в ответ призвал рекламодателей бойкотировать передачи Игрэм. Соответствующий пост в «Твиттере» набрал 53 тысячи лайков.

Игрэм принесла Хоггу извинения, однако он их не принял, заявив, что на такой шаг журналистку подтолкнул только страх растерять всех рекламодателей.

30 марта Ингрэм объявила о том, что уходит в отпуск. Представители Fox отметили, что этот шаг был запланирован и никак не связан со скандалом вокруг Хогга.