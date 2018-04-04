Ещё
Плановый ремонт дорог в Красноярске начнётся 10 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Плановый ремонт дорог в Красноярске начнётся 10 апреля 

АиФ Красноярск 53 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Улицы и дороги в Красноярске начнут ремонтировать с 10 апреля, сообщили в городской администрации.
В 2018 году на средства краевого и федерального бюджетов будет отремонтировано и построено 53 дорожной сети. Выделено 1,7 миллиарда рублей.
«Чтобы снизить транспортную напряжённость, работы будут проходить по графику. В первую очередь они начнутся с улиц Свердловская, Брянская и Калинина. Перед подрядчиками поставлена задача полностью завершить работы в июне. Это позволит минимизировать транспортные заторы летом, когда жители города поедут на отдых и начнется дачный сезон», — отмечает руководитель МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгений Жвакин.
Также с 10 апреля начнут ремонтировать ул. Шахтёров, ул. Красная Площадь, ул. Робеспьера и пер. Сибирский. Полный список улиц, которые должны отремонтировать, можно посмотреть на сайте мэрии. Перекрывать дороги полностью не будут. Кроме этого, с 1 июня работы не будут вестись по пятницам и воскресениям с 17:00 до 24:00, и в праздничные дни.
В мэрии отметили, что за ремонтом будут следить надзор профессиональных контролёров и общественников. Их закрепят за определенными объектами, они получат возможность участвовать в рабочих штабах и выездных мероприятиях. Список общественных контролёров сформирован посредством подачи заявок на электронную почту и группу «ВКонтакте».
АиФ Красноярск: последние новости
Красноярский край в числе отстающих по уровню выполнения капремонта В Красноярске на месте снесённых павильонов высадят деревья Митрополит Пантелеимон: «Истинно верующий человек любит всех»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США восхитились российскими кораблями проекта 2216028
Кремль потребовал от Лондона извинений385
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»176
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото122
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение