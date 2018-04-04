Плановый ремонт дорог в Красноярске начнётся 10 апреля

Улицы и дороги в Красноярске начнут ремонтировать с 10 апреля, сообщили в городской администрации.

В 2018 году на средства краевого и федерального бюджетов будет отремонтировано и построено 53 дорожной сети. Выделено 1,7 миллиарда рублей.

«Чтобы снизить транспортную напряжённость, работы будут проходить по графику. В первую очередь они начнутся с улиц Свердловская, Брянская и Калинина. Перед подрядчиками поставлена задача полностью завершить работы в июне. Это позволит минимизировать транспортные заторы летом, когда жители города поедут на отдых и начнется дачный сезон», — отмечает руководитель МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгений Жвакин.

Также с 10 апреля начнут ремонтировать ул. Шахтёров, ул. Красная Площадь, ул. Робеспьера и пер. Сибирский. Полный список улиц, которые должны отремонтировать, можно посмотреть на сайте мэрии. Перекрывать дороги полностью не будут. Кроме этого, с 1 июня работы не будут вестись по пятницам и воскресениям с 17:00 до 24:00, и в праздничные дни.

В мэрии отметили, что за ремонтом будут следить надзор профессиональных контролёров и общественников. Их закрепят за определенными объектами, они получат возможность участвовать в рабочих штабах и выездных мероприятиях. Список общественных контролёров сформирован посредством подачи заявок на электронную почту и группу «ВКонтакте».