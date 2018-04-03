«Мираторг» в I квартале увеличил производство говядины на 38%

Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" в первом квартале 2018 года увеличил объем производства говядины на 38% в годовом выражении, до 22,2 тысячи тонн, сообщила компания.

Отмечается, что «Мираторг» реализует долгосрочную стратегию по увеличению производства отечественного мяса высокого качества в рамках вертикально-интегрированной бизнес модели «от поля до прилавка».

"Рост производства обусловлен увеличением поголовья и запуском новых животноводческих ферм. Сегодня наши усилия направлены на повышение эффективности действующего производства, мы планомерно увеличиваем мощности и запускаем новые производственные линии, где будут применяться передовые технологии, и в соответствии со вкусом покупателей будут представлены абсолютно новые мясные продукты", — приводится в сообщении комментарий пресс-службы агрохолдинга.