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«Мираторг» в I квартале увеличил производство говядины на 38%
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«Мираторг» в I квартале увеличил производство говядины на 38% 

Прайм 52 минуты назад
Фото: Прайм
Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" в первом квартале 2018 года увеличил объем производства говядины на 38% в годовом выражении, до 22,2 тысячи тонн, сообщила компания.
Отмечается, что «Мираторг» реализует долгосрочную стратегию по увеличению производства отечественного мяса высокого качества в рамках вертикально-интегрированной бизнес модели «от поля до прилавка».
"Рост производства обусловлен увеличением поголовья и запуском новых животноводческих ферм. Сегодня наши усилия направлены на повышение эффективности действующего производства, мы планомерно увеличиваем мощности и запускаем новые производственные линии, где будут применяться передовые технологии, и в соответствии со вкусом покупателей будут представлены абсолютно новые мясные продукты", — приводится в сообщении комментарий пресс-службы агрохолдинга.
Агрохолдинг «Мираторг» основан в 1995 году и является крупнейшим производителем свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.
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