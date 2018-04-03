Зачем в Приморье планомерно уничтожают автобизнес?

«Для тех, кто с девяностых не интересовался, откуда в России праворульные „японки“, сразу поясню: львиная доля подержанных машин ввозится через Приморский край . Этим бизнесом здесь занимаются давно и прибыльно. В регионе очень многое (да почти все!) „заточено“ именно под японские машины — помимо чистого ввоза существует сопутствующий бизнес: продажа различных запчастей, элементов тюнинга, оптики… В Приморье, как ни в каком другом регионе России, много пит-стопов (автокафе, ориентированных на водителей), автоаптек (магазинов, где в любое время дня и ночи можно купить необходимую мелочовку). И это тоже так или иначе завязано на ввоз „японок“.

С 1 апреля ставка на утиль для самых популярных праворулек — возраста 5-7 лет стоимостью до миллиона рублей — повысится на 150-200 тысяч рублей. Ставка для физлиц не изменится, но много ли приморцев привозит машину самостоятельно?! По большей части авто массово везут специализирующиеся на этом компании. Сейчас эксперты говорят о том, что первым делом с рынка исчезнет целый ряд популярных „японок“, следом исчезнет и ряд компаний, т.е., какая-то часть населения останется без работы. При этом на Дальнем Востоке впечатляющим приростом населения может похвастаться лишь Якутия — из Приморья и Хабаровского края народ и так уезжает семьями. Правительство в то же время последние несколько лет ведет громкие разговоры о развитии Приморского края в частности и Дальнего Востока в целом. Это и раздача бесплатных гектаров, и различные преференции для иностранных инвесторов. Это все, конечно, неплохо… Для тех, кто в Приморье не живет… Когда начнут думать о тех, кто здесь, на месте?! О тех, кто никуда не уезжает, несмотря ни на что? О тех, кого не надо сюда заманивать льготами и бесплатной землей? О тех, кто пытается заниматься бизнесом здесь, честно платя налоги?!

Попытка „задушить“ приморский авторынок предпринимается правительством не в первый раз. Под видом защиты российского автопрома (несчастного АвтоВАЗа , в смысле) уже поднимали пошлины на ввоз подержанных иномарок в 2008-м. Тогда Приморье откликнулось на них самыми массовыми митингами: в декабре противники пошлин (читай — почти все местные) перекрыли центральную дорожную артерию Владивостока и пытались штурмовать аэропорт. Местные руководители УВД , по одной из версий, отказались разгонять митингующих, проявляя свою с ними солидарность. Но правительство не растерялось и прислало во Владивосток московский ОМОН. Так в истории краевой столицы появилось свое „кровавое воскресенье“ — в тот день столичный „ЗУБР“ хватал кого попало, „припечатывал“ и вез в городские отделения МВД.

Приморский автобизнес тогда все же выжил — кто-то с рынка ушел, а кто-то и вовсе покинул регион, но самые упертые остались. Довольно долгое время в край ввозили машины так называемыми „конструкторами“ — это когда под документы старого автомобиля привозили новый, а в паспорте ТС „меняли“ номера кузова и двигателя. Это позволяло экономить на ввозе до 2009 года. Но потом и это стало незаконным — так в объявлениях о продаже машин появились „честные конструктора“ (машины, ввезенные и оформленные до ограничения) и „нечестные“. Пытались возить и „распилы“ — машины, в прямом смысле слова распиленные напополам. В общем, приморский автобизнес выживал как мог. Вроде привыкли работать в новых условиях. Но они постоянно меняются, становясь непосильными для бизнесменов и населения.

А давайте еще об экологии вспомним. У нас ведь только-только ее год закончился. По Приморью, да и другим регионам, колесит немало Toyota Prius — экономичных машин с электродвигателем. Теперь в связи с их подорожанием на 200 тысяч ввозить „электрички“ становится нецелесообразным. Будем коптить небо бензином… А он, кстати, на Дальнем Востоке дороже, чем по всей стране.

Приморским парламентариям удалось выбить отсрочку для региона до сентября. Местные депутаты прекрасно понимают, к чему приведет резкое подорожание японских иномарок. Странно, что в федеральном центре нет ни одного аналитика, кто просчитал бы ущерб для Приморья… Может, стоит не просто много говорить о развитии Дальнего Востока, а стоит хотя бы не мешать ему жить?»

Фото — autocentrum.ru