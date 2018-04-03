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Чистое небо над Москвой обойдется в 400 миллионов рублей
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Чистое небо над Москвой обойдется в 400 миллионов рублей 

Мослента 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Разгон облаков в Москве перед праздниками 1 и 9 мая, 12 июня и в День города обойдется в 400 миллионов рублей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.
Заказчик работ — государственное казенное учреждение «Экспертавтодор». Согласно контракту, облака над столицей разгонят с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента. Делать это будут 12 единиц специальной авиации.
В 2017 году на разгон облаков во время 1 и 9 мая и 12 июня выделили 293 миллиона рублей. Еще 195 миллионов отложили для метеозащиты во время Дня города и XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября. В 2016-м на это выделялось 346 миллионов рублей, в 2015-м — 434 миллиона, а в 2014-м — 182 миллиона.
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