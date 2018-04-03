Чистое небо над Москвой обойдется в 400 миллионов рублей

Разгон облаков в Москве перед праздниками 1 и 9 мая, 12 июня и в День города обойдется в 400 миллионов рублей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

Заказчик работ — государственное казенное учреждение «Экспертавтодор». Согласно контракту, облака над столицей разгонят с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента. Делать это будут 12 единиц специальной авиации.

В 2017 году на разгон облаков во время 1 и 9 мая и 12 июня выделили 293 миллиона рублей. Еще 195 миллионов отложили для метеозащиты во время Дня города и XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября. В 2016-м на это выделялось 346 миллионов рублей, в 2015-м — 434 миллиона, а в 2014-м — 182 миллиона.