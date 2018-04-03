Клинцевич: «Тайный счет» Юлии Скрипаль призван запутать расследование

Юлия Скрипаль получила доступ к крупной сумме на тайном банковском счете незадолго до отравления в Солсбери вместе со своим отцом Сергеем , бывшим полковником ГРУ . Об этом сообщают британские СМИ. На счету якобы находятся 150 тысяч фунтов, полученные от продажи дома брата Юлии Александра и его жены Натальи.

Александр погиб в Санкт-Петербурге в 2017 году, как утверждают британские газеты, «при невыясненных обстоятельствах». После его смерти, его жена продала их общий дом в Великобритании и половину выручки положила на счет в неназванный российский банк. В конце февраля Юлия Скрипаль получила доверенность от своего отца на право распоряжаться этими средствами. Об этом СМИ рассказала племянница Сергея Скрипаля, Виктория.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предположил, что взбудоражившая британские СМИ новость о «тайном счете дочери отравленного шпиона» может быть очередной попыткой британских властей скрыть сущность дела.

«Возможно, за этими обстоятельствами есть некая скрытая логика максимально дезавуировать объективный ход расследования и ситуацию, которая связана с отравлением граждан Российской Федерации . Существуют международные нормы, и сегодня те, кто находится у власти понимают, что ситуация постепенно заходит в тупик. Из нее надо выходить. Если как из нее выйти непонятно, то, чтобы вообще завести в полную недееспособность, дело нужно максимально запутать», — заявил сенатор.

Однако Клинцевич предложил верный способ выйти из сложной ситуации — дать России доступ к материалам расследования инцидента в Солсбери. Сенатор подчеркнул, что и Сергей, и Юлия являются гражданами РФ, и по международному праву, Россия должна иметь к ним доступ.

13 вопросов по «делу Скрипалей». Ответят ли МИДу ОЗХО «Я знаю одно, чтобы из этой ситуации выйти, на чем настаивает Россия, нужно чтобы России были предоставлены все данные, так как этого требует международное право, и чтобы российские представители участвовали в расследовании этого дела. Это наше полное право. Мы на этом настаиваем. И понятно, что сегодня Великобритании сделать это невозможно, потому что вскроется, что все, что связано с отравлением Скрипалей — это провокация или спецслужб Великобритании, или каких-то иных спецслужб. Там может быть много заинтересованных в этом плане фигурантов. Поэтому без России расследовать эту ситуацию невозможно», — возмутился Клинцевич.

Сенатор также предположил, что британские власти используют скандал вокруг Скрипаля, чтобы отвлечь население от проблем внутри страны, таких как отсутствие четкого плана по реализации Brexit, процесса выхода из Евросоюза

«То, что Великобритания использует русофобию в поправке своих собственных дел, в формировании какой-то консолидированной позиции Евросоюза против России, это тактическая задача, стратегия. Они все равно проиграют, мы живем в 21-ом веке и скрыть эту информацию невозможно. Как невозможно будет скрыть, в конечном итоге, откуда эти деньги, почему счет был секретный и какую роль во всем этом преступлении носят эти счета. Рано или поздно мы будем иметь эту информацию. Просто уже, наверное, этих должностных лиц, которые затеяли всю эту провокацию, на своих постах не будет. Сегодня я думаю, они больше думают о том, чтобы не попасть в тюрьму и не стать фигурантом какого-то уголовного дела. По крайней мере, события идут к этому, мне так кажется», — заключил сенатор.

4 марта в английском городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которая приехала навестить его из Москвы , были найдены без сознания в состоянии тяжелого отравления нервнопаралитическим веществом. Британские власти заявили о «высокой вероятности» причастности России к инциденту и выслали 23 российских дипломатов. Великобританию поддержали США , Евросоюз и НАТО и более 100 российских дипломатов были выдворены из более 20 стран по всему миру. Россия, отрицая выдвинутые ей обвинения, зеркально ответила на высылку дипломатов и потребовала доступ к материалам расследования, но безрезультано.

Напомним, в 2006 году Сергей Скрипаль был лишен звания полковника ГРУ и осужден за сотрудничество с британской разведкой. В 2010 году он был помилован в рамках операции по обмену четырех россиян, осужденных за шпионаж в пользу Великобритании и США, на десятерых российских разведчиков, задержанных в США. С тех пор Скрипаль проживал в Великобритании.