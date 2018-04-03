Территорию Останкинского кладбища привели в порядок к Пасхе

Территорию Останкинского кладбища, как и остальных в черте СВАО, привели в порядок к предстоящим христианским праздникам, в частности, Пасхе. Об этом сообщил заместитель префекта Борис Андреев на недавнем оперативном совещании в префектуре округа.

По словам Андреева, приведены в порядок подходы и подъезды к кладбищам. На территории завезен песок, заготовлены мешки для мусора, введён в эксплуатацию поливочный водопровод, а где отсутствует, завезены цистерны с водой.

— Эти работы будут продолжены, — добавил зампрефекта.

Кстати, 8 апреля на территории Останкинского кладбища появятся торговые точки с цветами и другими ритуальными принадлежностями. При этом сотрудники полиции будут пресекать попытки незаконной торговли. (иб)