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Челябинский медработник продавал санкнижки сотрудникам железной дороги
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Челябинский медработник продавал санкнижки сотрудникам железной дороги 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Помощник санитарного врача Центра гигиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте подозревается в служебном подлоге, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Установлено, что 59-летняя женщина с декабря 2017 года за деньги делала медицинские книжки, как сотрудникам железнодорожного предприятия, так и работникам других организаций. Помощник врача ставила отметку о гигиеническое обучение, которая разрешает работать с продуктами питания, хотя на самом деле работники не проходили обучение.
За заполнение одной санкнижки медработник брала от 2500 до 3000 рублей. Часть денег шла в кассу учреждения на оплату оформления и официальной регистрации медицинской книжки, оставшаяся сумма оставалась у женщины.
В настоящее время возбуждено три уголовных дела, следствие продолжается.
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