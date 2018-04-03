Челябинский медработник продавал санкнижки сотрудникам железной дороги

Помощник санитарного врача Центра гигиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте подозревается в служебном подлоге, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Установлено, что 59-летняя женщина с декабря 2017 года за деньги делала медицинские книжки, как сотрудникам железнодорожного предприятия, так и работникам других организаций. Помощник врача ставила отметку о гигиеническое обучение, которая разрешает работать с продуктами питания, хотя на самом деле работники не проходили обучение.

За заполнение одной санкнижки медработник брала от 2500 до 3000 рублей. Часть денег шла в кассу учреждения на оплату оформления и официальной регистрации медицинской книжки, оставшаяся сумма оставалась у женщины.

В настоящее время возбуждено три уголовных дела, следствие продолжается.