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В Новороссийске 16-летняя девушка ушла в колледж и не вернулась домой
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В Новороссийске 16-летняя девушка ушла в колледж и не вернулась домой 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 апр. — Новая Кубань. Юная жительница Новороссийска рано утром 2 апреля ушла на занятия в колледж. Однако вечером 16-летняя студентка не вернулась домой. Родители Алены Хмельновой обратились с заявлением в полицию, передает «Наша газета Новороссийск».
Как рассказали родители девушки, днем она написала им sms-сообщение, что боится возвращаться домой. Позже мобильный телефон Алены оказался выключенным, на связь с родными она не выходила.
Всем, кто что-либо знает о местонахождении Алены Хмельновой, просят сообщить об этом по номеру телефона +79676710193.
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