В Новороссийске 16-летняя девушка ушла в колледж и не вернулась домой

Краснодар . 3 апр. — Новая Кубань. Юная жительница Новороссийска рано утром 2 апреля ушла на занятия в колледж. Однако вечером 16-летняя студентка не вернулась домой. Родители Алены Хмельновой обратились с заявлением в полицию, передает «Наша газета Новороссийск».

Как рассказали родители девушки, днем она написала им sms-сообщение, что боится возвращаться домой. Позже мобильный телефон Алены оказался выключенным, на связь с родными она не выходила.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Алены Хмельновой, просят сообщить об этом по номеру телефона +79676710193.