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США давят на Мексику и Канаду по пересмотру НАФТА
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США давят на Мексику и Канаду по пересмотру НАФТА 

Вести Экономика 59 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Потеряв время на переговоры по изменению Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), Белый дом сейчас пытается надавить на то, чтобы США, Канада и Мексика пришли к принципиальной договоренности на саммите стран Америки в Перу 13-14 апреля, сообщил Bloomberg.
Флаги стран-участников НАФТА
США примет переговорщиков по НАФТА в Вашингтоне на этой неделе, где американская сторона надеется добиться прорыва в отношении оставшихся разногласий по соглашению.
По информации издания, под давлением Белого дома лидеры трех стран смогут объявить на региональном саммите о достигнутых договоренностях в широких очертаниях обновленной сделки по НАФТА.
Более тонкие детали в то же время могут быть выработаны позднее и оформлены в юридический текст на технических переговорах.
Хотя маловероятно, что будет заключена полная сделка, на встречах может быть достигнут достаточный прогресс по ряду вопросов, включая правила автомобильного происхождения.
Тем не менее, существенные разногласия между странами сохраняются по многим вопросам от автомобильного контента до государственных закупок, и нет уверенности в достижении принципиального соглашения.
В рамках последних блиц-переговоров мексиканский министр экономики Ильдефонсо Гуахардо отправится в Вашингтон на встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в среду, в то время как советник и зять Трампа Джаред Кушнер и министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, которые стали основными лицами в управлении отношениями между президентом Дональдом Трампом и его мексиканским коллегой Энрике Пеньо Ньето также проведут встречу в Вашингтоне на этой неделе.
Отдельно министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отправится в Вашингтон для встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в пятницу и может также встретиться с ведущими переговорщиками на высшем уровне в Мексике.
"Канада стремится как можно скорее заключить современную, взаимовыгодное соглашение", — сказал представитель Фриланд Адам Остин, отказываясь комментировать график встреч министра.
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