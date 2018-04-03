Кабмин запретит продавать продукты с пестицидами под видом органических

Органическая продукция — это биопродукты, производимые без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также генетически-модифицированных продуктов.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента России. Как ранее отметил глава правительства Дмитрий Медведев , отметку «органическая» можно встретить на продуктах, которые таковыми вообще не являются. В результате, людям трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак «био», «эко», «фермерский» и «натуральный». По словам Медведева, после принятия закона невозможно будет ввести потребителей в заблуждение, и их права будут защищены. Размещать соответствующую маркировку на упаковках можно будет только после подтверждения соответствия производства органической продукции. Нарушители понесут административную ответственность.

Сведения о производителях и видах производимой ими органической продукции будут содержаться в открытом госреестре, гласят поправки. Вести его будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством в области производства органической продукции. Включенные в список производители смогут рассчитывать на господдержку.

По словам замминистра сельского хозяйства Ивана Лебедева, сейчас механизма регулирования выпускаемой продукции нет. «Это создает условия, при которых недобросовестные товаропроизводители имеют возможность безосновательно маркировать свою продукцию как органическая, экологическая, биологическая», — отметил он.

Более чем в 80 странах мира действуют такие законы, заявил член комитета по контролю и регламенту Виктор Карамышев Россия же, по его словам, занимает менее 1% на мировом рынке органической продукции, а ее внутренний рынок такой продукции развивается стихийно. По оценкам экспертов, после принятия закона Россия сможет занять на этом рынке от 10 до 25%.

"Люди стали уделять больше внимания своему здоровью, стараются покупать «чистые» продукты, то есть, спрос на органику, безусловно, есть, и он растет, несмотря на то, что такие товары стоят дороже, — отметил депутат. — Вот только безопасные и экологически чистые далеко не все из них. "