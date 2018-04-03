«Где-то я это уже писал». Алексей Иванов заподозрил уральского писателя в заимствовании. Автор ответил

Писатель Алексей Иванов обнаружил в книге екатеринбургского автора Андрея Щупова « Владислав Крапивин » фрагменты, очень похожие на эпизоды из произведения Иванова «Ёбург». Об этом сообщила его агент Юлия Зайцева на своей странице в Facebook. По словам Юлии, подавать в суд они не будут — достаточно огласки. 59.ru обратился за комментарием к Андрею Щупову. Тот сообщил, что отрывки не заимствовал, а о совпадениях не знал.

«В прошлом году вышла книга о замечательном писателе Владиславе Крапивине. Издательство — «Сократ», автор — екатеринбургский писатель Андрей Щупов. Мы с Ивановым купили новинку на прошлой неделе. Алексей читает и время от времени восклицает: «Где-то я это уже писал!». Так мы узнали, что писатель Щупов знаком с творчеством писателя Иванова. По крайней мере, новеллу о Крапивине из книги «Ёбург» он точно прочитал. А потом высоко оценил и решил очень деликатно, так, чтобы никто не заметил (без кавычек, ссылок и цитат), вставить ивановский текст в свою монографию. Видимо, для конспирации в свой обширный список использованной литературы книгу Иванова «Ёбург» биограф Крапивина не включил. Любопытный метод, не хочется разрушать гармонию. Но, может, тогда господину Щупову и издательству «Сократ» при переиздании стоит добавить в книгу «Список неиспользованной литературы»?», — написала на своей странице в Facebook Юлия Зайцева . Далее следовало несколько примеров совпадений текста. Мы приведем пару из них:

«Ёбург»:

«Окутанная пороховым дымом, «Каравелла» выходила из сражений. Для неё оформили бесплатную аренду помещения, инструкторам дали официальные ставки педагогов дополнительного образования. В клубе вновь зазвенели рапиры фехтовальщиков, а «склянки» — время занятий — звонко отбивала корабельная рында»

Щупов (стр.178):

«Для «Каравеллы» официально оформляют бесплатную аренду помещения и даже дают две официальные ставки педагогов дополнительного образования для отрядных инструкторов. В доме на улице Мира, 44 вновь начинают звенеть рапиры фехтовальщиков, а корабельная рында звонко отбивает положенные склянки»

«Ёбург»:

«Эти стены и квадратные метры Крапивин выбил в 1980 году, а теперь на лакомую недвижимость покушались бизнесмены, риелторы, кришнаиты и какие-то тёмные конторы: они насылали на клуб то пожарников, то СЭС. Лариса Крапивина отражала атаки. И ещё «Каравелле» тогда помог Григорий Магарас — заместитель главы районной администрации, чиновник с совестью: он продавил основные управленческие решения, которые вывели клуб из-под ударов рейдеров»

Щупов (стр.178):

«Эти площади Крапивину удалось выбить ещё в 1980 году, но теперь на лакомую недвижимость начинают покушаться всевозможные риелторы, фирмы и откровенные бандиты. Сюда то и дело наезжают пожарные инспекции, комиссии СЭС и прочие «проверяльщики». Заняв круговую оборону, отряд стойко отражает атаки. Очень помогает в ту пору «Каравелле» Григорий Магарас — заместитель главы Кировской районной администрации, чиновник с совестью и трезвым пониманием государственных приоритетов. В итоге он и выводит отряд из-под рейдерских ударов»

— Судиться с Щуповым мы не будем. Думаем, что публичная огласка — это достаточное наказание, — сообщила 59.ru Юлия Зайева. — Искать личных контактов с автором тоже не планируем. Факт использования ивановского текста и так очевиден. Мы нашли четыре явных фрагмента из книги «Ёбург». Проблему не драматизируем, относимся к ситуации как к курьёзу.

59.ru обратился за комментарием к Андрею Щупову. Писатель сказал, что не использовал книгу Иванова при написании своей работы. Совпадения стали для него неприятным сюрпризом.

— Я не использовал книгу Иванова при написании. Заимствовать можно что-либо редкое и уникальное, к чему нет доступа по иным каналам, в «Ёбурге» изложена общеизвестная информация, — рассказал 59.ru Андрей Щупов. — Возможно, для жителей иных регионов в книге имеются какие-то открытия, но для коренных свердловчан, вживую наблюдавших большую часть описываемых событий — это не источник. Если какие-то совпадения есть, то они случайны. Значит, где-то эта хронология излагалась — в сети, в статьях, в интервью. Это история, биографический массив, понимаете? Его не высосать из пальца.

По словам Андрея, сходство указанных отрывков не понравилось ему самому. Если бы он читал книгу Иванова ранее, то убрал бы эти фрагменты.

— Если ситуация кого-то задела, указанные абзацы будут убраны. Они не ключевые и ни на что не влияют, — сообщил Андрей Щупов. — Книга, конечно, уже издана, но небольшим тиражом. А вот в новом электронном издании (и возможном переиздании) искомых текстов уже не будет. Мой проект некоммерческий и лично я на нём ничего не заработал.