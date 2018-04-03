Рядом с Управлением железной дороги в Екатеринбурге появится сквер с яблонями и цветниками

Екатеринбурге в этом году реконструируют сквер на улице Печерской, который находится рядом с управлением Свердловской железной дороги. Там высадят новые деревья и поставят скамейки, но перед этим обновят коммунальные сети, которые проходят под сквером. Деньги на все это выделят РЖД

— Запланировано обновление зеленого фонда: вместо старых деревьев будут высажены новые многолетние деревья и кустарники, — сообщили Е1.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги. — Работы будут проведены с сохранением баланса зеленых насаждений. В сквере будут высажены яблони, несколько видов декоративного кустарника, разбиты цветники, установлены скамейки и урны.

Все работы планируют завершить летом этого года. Отметим, что сквер будет реконструирован впервые.

«Обновленная зеленая зона подчеркнет архитектуру здания управления железной дороги и создаст единый архитектурно-парковый ансамбль с благоустроенным в 2017 году сквером вдоль улицы Челюскинцев и пешеходной зоной с цветниками и фонтанами перед зданием управления», — отмечают на Свердловской железной дороге.

Недавно соседнему скверу, который находится рядом со зданием управления Свердловской железной дороги, присвоили имя известного екатеринбургского архитектора Константина Бабыкина.