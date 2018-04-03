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Уголовное дело Сергея Шатило отправилось в суд
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Уголовное дело Сергея Шатило отправилось в суд 

Волга Ньюс 59 минут назад
Фото: Волга Ньюс
С утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд Самарского района Самары уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения Самарской области, руководителя управления организации, обеспечения медицинской техники и материально-технического обеспечения областного минздрава Альберта Навасардяна, руководителя управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения облминздрава Максима Колобова, двух сотрудников «Джи И Хэлскеа» Натальи Середавиной и Елены Львовой, директор ООО «Современные медицинские технологии» (далее — «СМТ») Сергея Шатило, замдиректора по реализации и сервисной деятельности «СМТ» Алексея Санкеева, старшего инженера сервисного отдела «СМТ» Алексея Бондаренка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
В зависимости от роли каждого их обвиняют по статьям: п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ (в ред. ФЗ от 4.05.2011 № 97-ФЗ), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Покушение на ограничение конкуренции") и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
Напомним, по версии следствия, с 2015 по 2017 г. Шатило и Санкеев, используя служебное положение и будучи в сговоре, заключили соглашение между конкурентами: «СМТ» и ООО «Центр эффективной хирургии — Здоровье» (далее — «ЦЭХ — Здоровье»). По условиям соглашения «ЦЭХ — Здоровье» не должно было участвовать в аукционе «Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего медицинского оборудования установленного в Государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области». «ЦЭХ — Здоровье» должен был получить договор субподряда на техобслуживание медицинского оборудования на общую сумму 180 млн рублей.
Остальные обвиняемые оказывали содействие этому. Так, Навасардян и Колобов, встречаясь с директором «ЦЭХ — Здоровье», а также раздавая указания подчиненным, помогали достижению договоренностей, содержавшихся в незаконном соглашении фирм. Эти чиновники организовали преимущественное участие в аукционе «СМТ», дав доступ сотрудникам фирмы к составлению и подготовке аукционной документации с учетом интересов компании.
Середавина и Львова давали Шатило и Санкееву советы по вопросам заключения картеля, вели переговоры с Навасардяном по вопросам оказания помощи, предоставляли Шатило информацию о ходе переговоров с чиновником. Кроме того, чтобы создать видимости конкуренции они обеспечили формальное участие в аукционе ООО, зарегистрированного в Казани.
В итоге, в мае 2016 г. по результатам аукциона «СМТ» стало победителем, «ЦЭХ — Здоровье» участие в этом аукционе не приняло.
После этого директор «СМТ» заключил госконтракты с 23-мя учреждениями здравоохранения области. По контрактам, общий срок исполнения работ составлял 31 месяц (с 31 мая 2016 г. по 31 декабря 2018 года). Совокупная сумма контрактов с «СМТ» составила более 4 млрд руб., что соответствовало сумме максимальной цены контракта. На 25 августа 2017 г. из них было освоено 768 млн руб., при этом доход «СМТ» составил более 161 млн рублей.
Противоправные действия в отношении директора «ЦЭХ — Здоровье» обнаружили и пресекли сотрудники регионального УФСБ. Также некоторые незаконные действия выявили сотрудниками УФАС по Самарской области.
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