Уголовное дело Сергея Шатило отправилось в суд

С утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд Самарского района Самары уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения Самарской области , руководителя управления организации, обеспечения медицинской техники и материально-технического обеспечения областного минздрава Альберта Навасардяна, руководителя управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения облминздрава Максима Колобова, двух сотрудников «Джи И Хэлскеа» Натальи Середавиной и Елены Львовой , директор ООО «Современные медицинские технологии» (далее — «СМТ») Сергея Шатило , замдиректора по реализации и сервисной деятельности «СМТ» Алексея Санкеева, старшего инженера сервисного отдела «СМТ» Алексея Бондаренка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

В зависимости от роли каждого их обвиняют по статьям: п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ (в ред. ФЗ от 4.05.2011 № 97-ФЗ), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Покушение на ограничение конкуренции") и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Напомним, по версии следствия, с 2015 по 2017 г. Шатило и Санкеев, используя служебное положение и будучи в сговоре, заключили соглашение между конкурентами: «СМТ» и ООО «Центр эффективной хирургии — Здоровье» (далее — «ЦЭХ — Здоровье»). По условиям соглашения «ЦЭХ — Здоровье» не должно было участвовать в аукционе «Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего медицинского оборудования установленного в Государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области». «ЦЭХ — Здоровье» должен был получить договор субподряда на техобслуживание медицинского оборудования на общую сумму 180 млн рублей.

Остальные обвиняемые оказывали содействие этому. Так, Навасардян и Колобов, встречаясь с директором «ЦЭХ — Здоровье», а также раздавая указания подчиненным, помогали достижению договоренностей, содержавшихся в незаконном соглашении фирм. Эти чиновники организовали преимущественное участие в аукционе «СМТ», дав доступ сотрудникам фирмы к составлению и подготовке аукционной документации с учетом интересов компании.

Середавина и Львова давали Шатило и Санкееву советы по вопросам заключения картеля, вели переговоры с Навасардяном по вопросам оказания помощи, предоставляли Шатило информацию о ходе переговоров с чиновником. Кроме того, чтобы создать видимости конкуренции они обеспечили формальное участие в аукционе ООО, зарегистрированного в Казани

В итоге, в мае 2016 г. по результатам аукциона «СМТ» стало победителем, «ЦЭХ — Здоровье» участие в этом аукционе не приняло.

После этого директор «СМТ» заключил госконтракты с 23-мя учреждениями здравоохранения области. По контрактам, общий срок исполнения работ составлял 31 месяц (с 31 мая 2016 г. по 31 декабря 2018 года). Совокупная сумма контрактов с «СМТ» составила более 4 млрд руб., что соответствовало сумме максимальной цены контракта. На 25 августа 2017 г. из них было освоено 768 млн руб., при этом доход «СМТ» составил более 161 млн рублей.