Власти Химок семь лет не могут ввести в эксплуатацию дорогостоящий спорткомплекс

Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» обнаружили в Химках «строительный полуфабрикат» стоимостью более 354 млн рублей, который строится уже более семи лет.

Долгострой обещаний

«Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, крытым стадионом, катком с искусственным льдом и спортзалом ведется уже на протяжении нескольких лет. За это время комплекс финансировали из городского и федерального бюджетов, но, несмотря на потраченные миллионы, так и не смогли ввести в эксплуатацию. Муниципальное казенное учреждение городского округа Химки Московской области «Управление капитального строительства и архитектуры» заключило семь контрактов на различные работы — от строительства до экспертизы. Но в итоге мы видим лишь заброшенное здание, работы на котором ведутся лишь время от времени», — рассказал член регионального штаба ОНФ Николай Степанян, отметив, что проектирование объекта началось в 2010 году, а региональные и местные органы власти уже пять раз переносили сроки ввода объекта в эксплуатацию.

По требованию Главгосстройнадзора Московской области администрация заключила муниципальный контракт с ГУП МО «Мособлстройцнил» на проведение экспертизы здания на предмет возможной эксплуатации. Основанием для проведения в 2017 году экспертизы состояния комплекса послужили выявленные нарушения при консервации, отсутствие исполнительной документации, возведение объекта без авторского надзора, нарушения при подготовке основания здания, несоответствие параметров конструкций проекту, а также изменения объемно-планировочных и технологических решений, которые могли привести к увеличению нагрузок на несущие конструкции объекта. Строительная экспертиза выявила дефекты и повреждения конструкций, многочисленные трещины в чаше бассейна, в железобетонных балках, нарушения при строительстве лестничного марша, а также некачественно выполненную паро— и теплоизоляцию комплекса.

По последним заявлениям мэра города Химки Дмитрия Волошина и губернатора Московской области Андрея Воробьева , объект должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2017 году. Однако комплекс до сих пор находится на стадии «полуфабриката», неспособного осуществлять прием граждан.

Кроме того, 23 марта 2018 года была объявлена новая закупка, которая предполагает выполнение работ по проведению обследования технического состояния здания и инженерных коммуникаций, изысканий и разработку проектной и рабочей документации на устранение дефектов и повреждений строительных конструкций на объекте. Подача заявок завершится 16 апреля. Начальная максимальная цена контракта — 9,9 млн рублей.