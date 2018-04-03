Соратницы Ходорковского устроили самое громкое выбивание долгов в Рунете

Главный спор Рунета начался с открытого письма Бароновой своей бывшей коллеге по «Открытой России» Михаила Ходорковского . В доступной для всех пользователей Facebook публикации Баронова напомнила Немировской о необходимости вернуть долг — своеобразные отступные после прекращения деловых отношений.

«Полина, год назад, когда ты приняла решение, что снимаешь все обязательства передо мной и начала манипулятивным способом действовать не только против меня, но и выставлять меня сумасшедшей, чем разрушала мою и без того не очень устойчивую репутацию, ты задала вопрос о том, сколько ты мне должна в качестве отступных. Сумма, которую я озвучила, была на порядок занижена по сравнению с моим вкладом», — написала Баронова.

По словам оппозиционерки, Немировская не отдавала обещанную сумму в течение года.

На прошлой неделе я написала тебе вопрос и предложила составить график возврата денег. Вместо того, чтобы мне ответить, ты зачем-то послала мне своего знакомого, связанного со спецслужбами. Он позвонил и унижал меня вербально, подавлял намеренно мою самооценку, утверждал, что я лгунья и «блефовала», а также делал «прозрачные намеки» о том, что может создать мне проблемы, как минимум в моей карьере (что бы это ни значило).

«Так ведут себя в Рашке Прошлого, но не в Прекрасной Светлой России Будущего», — отметила Баронова.

В секции комментариев одни пользователи искренне недоумевали, почему Баронова решила вынести конфликт на всеобщее обозрение, а другие срочно требовали продолжения.

Вскоре последовал ответ Немировской: как пояснила активистка в Facebook, Баронова требует откат.

То, что я «должна в качестве отступных» называется по-русски откат за то, что мне повысили в 2015-м году зарплату, при том, что я просила этого не делать и ни о какой системе откатов мы никогда не договаривались. Откаты — это не новая прекрасная Россия будущего, и тем более недопустимы откаты в Открытой России, которая пытается это будущее построить, написала Немировская.

Немировская также призналась, что «знакомый, связанный со спецслужбами», на самом деле является ее женихом: «Разговаривал с ней мужчина, за которого я вообще-то собираюсь замуж, не силовик и, более того, вообще не гражданин России».

На этот раз комментаторы не ограничились одними лишь остротами про «мне билет в первый ряд, пожалуйста!» В ход пошли мемы.

Олигарх Михаил Ходорковский, экс-руководитель Бароновой и нынешний — Немировской, дал исчерпывающую оценку происходящему конфликту:

К «бабским склокам» вскоре присоединилась Божена Рынска: колумнистка сразу заняла позицию арбитра — и стала дотошно выяснять все подробности конфликта.

В итоге Баронова опубликовала в Facebook второе открытое письмо Немировской, в котором обвинила Немировскую во лжи и закрепила статус Божены в конфликте:

1) Нет, я не просила откат. И никакого отката не было, это какое-то совсем уже фу.2) Не надо называть своего мужчину силовиком, тогда и другие не будут.3) Когда сильный и богатый мужчина, хорошо владеющий оружием звонит женщине и запугивает ее, а также унижает ее и говорит, что она врет — это чудовищно.4) Божена Рынска предложила быть медиатором в наших переговорах с Полиной. Я предлагаю начинать продавать билеты на эту трансляцию века. Делим доход на троих. Отобьем все потери.

«Ну и совет да любовь. Чо уж тут. Но деньги верните, ребят», — заключила Баронова. А в комментариях до сих пор продолжается конкурс на самую колкую остроту по поводу публичного конфликта.