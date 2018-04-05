Ещё
ЦИК по итогам проверки в Петербурге проанализирует жалобы на принуждение к голосованию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦИК по итогам проверки в Петербурге проанализирует жалобы на принуждение к голосованию 

ТАСС 25 минут назад
Фото: Усолье.Инфо
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Член Центризбиркома России Александр Кинев завершил работу по проверке жалоб на нарушения в ходе избирательной кампании в Санкт-Петербурге, ЦИК проанализирует собранный им материал, в особенности сообщения о принуждении жителей города к голосованию на выборах президента 18 марта. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.
Кинев работал в Петербурге 2-4 апреля по поручению председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Целью поездки была проверка процедуры рассмотрения жалоб и обращений, поступивших по результатам президентских выборов, отмечается в релизе. Кинев встретился с организаторами избирательного процесса, представителями администрации города, законодательного собрания, политических партий, наблюдательских организаций.
В итоге было собрано «большое количество информации, которая требует тщательного анализа», сообщил Кинев, слова которого приводятся в сообщении.
Член ЦИК уточнил, что большая часть обращений, поступивших в избирательные комиссии разных уровней, дублировали друг друга и не содержали существенных сведений о предполагаемых нарушениях. Тем не менее все эти обращения рассматриваются или будут рассмотрены в соответствии с законодательством и в установленные сроки, отметил он.
"Особое внимание ЦИК России уделит обращениям, содержащим сведения о принуждении граждан Санкт-Петербурга к явке на избирательные участки в день выборов и информацию о проблемах при реализации программы «Мобильный избиратель». Все необходимые документы в распоряжении Центризбиркома имеются, по итогам проверки комиссия примет соответствующие решения", — заявил Кинев.
ТАСС: последние новости
Акционирование "Почты России" может произойти в конце 2018 - начале 2019 года В Волгоградской области создали армейскую группировку для ликвидации последствий паводка Кадыров: в Чечне создали лучшие условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян придумали американское наказание111
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня18
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ111
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой467
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США88
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение