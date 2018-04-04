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Россельхознадзор разрешил поставки томатов с еще одного турецкого предприятия
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Россельхознадзор разрешил поставки томатов с еще одного турецкого предприятия 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Россельхознадзор с 4 апреля разрешает поставки томатов с турецкого предприятия — Bostan gida. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"С 4 апреля 2018 года в рамках очередного этапа под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой республики (Россельхознадзор — ред.) разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая республика, произведенных предприятием Bostan gida, ранее проинспектированным службой в декабре 2017 года", — заявили в Россельхознадзоре.
Ранее сообщалось, что Россия может расширить список поставщиков томатов из Турции.
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